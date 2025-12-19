Ingerisce una batteria, bambina salvata al ‘San Pio’

Una paziente in età pediatrica pre-scolare è stata salvata dai medici dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’, dopo aver ingerito una batteria a disco.

La piccola è stata sottoposta con successo a un intervento endoscopico di urgenza. Il personale del Pronto Soccorso Pediatrico al triage ha subito riconosciuto la necessità di un intervento immediato, con codice priorità assoluta, attivando il percorso di emergenza.

La batteria è stata individuata tramite radiografia e successivamente rimossa in sala operatoria con tecnica endoscopica, grazie alla collaborazione tra l’Unità operativa complessa di Gastroenterologia, insieme a quelle di Pediatria e di Anestesia e Rianimazione.

