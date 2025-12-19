Esposito designato presidente di Confindustria: diverse assenze ‘pesanti’

Andrea Esposito, da Pollena Trocchia, è stato designato presidente di Confindustria per il quadriennio 2006-2030. Il Consiglio Generale lo ha indicato ieri pomeriggio all’unanimità. Unanimità solo apparente, però, poiché diverse famiglie imprenditoriali “storiche” erano assenti. Un altro napoletano, quindi, alla guida dell’associazione degli industriali del Sannio. 52 anni, Amministratore Unico di Laer Spa, con sede ad Airola, realtà industriale attiva nei settori aeronautico e degli impianti industriali, Andrea Esposito vanta una consolidata esperienza in ambito di leadership strategica, sviluppo del business, relazioni istituzionali e sindacali, con un forte orientamento all’innovazione, alla crescita organizzativa e alla trasformazione aziendale.

