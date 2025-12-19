Benevento a Cerignola per regalarsi un Natale al primo posto

Il titolo d’inverno, il record di punti nel girone d’andata in Serie C, ma pure la vetta solitaria per la prima volta dall’inizio del campionato. Le motivazioni certamente non mancano al Benevento per l’ultima fatica dell’anno, quella di questa sera sul campo di un’Audace Cerignola che sta viaggiando col piede premuto sull’acceleratore, dopo un mese di ottobre affrontato in retromarcia. La formazione giallorossa non è da meno: è reduce da tre vittorie consecutive e insegue quel quarto successo di fila che potrebbe consentirle in un colpo solo di tagliare diversi traguardi.

