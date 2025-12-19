Appia, manovre azzardate in zona Campizze: è ora di intervenire

A volte tornano. La nostra testata nuovamente sollecitata da automobilisti ed utenti della strada, in generale, rispetto ad un aggiusto che, in termini di sicurezza, sarebbe da apportarsi ad una specifica parte della Strada Statale Appia. Parliamo, per la precisione, di una delle cosiddette porte di Airola e, nello specifico, dello snodo che si ha in zona Campizze di Rotondi, proprio laddove origina via Lavatoio, tratta provinciale che conduce nella zona nevralgica del centro urbano di Airola.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia