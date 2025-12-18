San Giorgio del Sannio – Dipendenti, rinforzi in arrivo nel 2026

Viene fuori dalla nota di aggiornamento al Dup – il Documento unico di programmazione – la rotta tracciata dall’amministrazione di San Giorgio del Sannio per proseguire il percorso di rinforzo di un personale che resta sottodimensionato.

Gli ultimi ingressi, passati prevalentemente per procedure di mobilità o la pesca nelle graduatorie già approvate da altri enti locali, hanno garantito un po’ di ossigeno extra, ma gli uffici di piazza Municipio hanno comunque registrato pensionamenti che lasciano diversi settori bisognosi di forze nuove.

La nota di aggiornamento, approvata dalla giunta Ricci il 5 dicembre scorso, contiene, tra le altre cose, numeri e modalità delle assunzioni in programma nel corso del 2026.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia