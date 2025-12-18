Paura a Telese, uomo travolto da auto in centro

Un uomo sulla sessantina è stato investito nel tardo pomeriggio di ieri – intorno alle 17:30- mentre attraversava la strada nei pressi della clinica ‘San Francesco’ a Telese Terme. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano conducente alla guida dell’autovettura pur procedendo a velocità moderata non è riuscito a frenare in tempo per impedire l’impatto. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri che hanno fermato l’uomo, tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

