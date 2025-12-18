Ospedale ‘San Pio’, proclamato lo stato di agitazione del personale

Le Segreterie Territoriali delle sigle Fp Cgil e della Uil Fpl, a seguito dell’assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici tenutasi il 16 dicembre 2025, hanno avviato formalmente lo stato di agitazione del personale dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’. “La decisione è conseguenza della mancata convocazione dei tavoli di confronto sindacale; adozione di ordini di servizio palesemente carenti e privi di adeguata organizzazione; trasferimenti del personale inspiegabili e bizzarri, che creano disagi e compromettono il corretto funzionamento dei servizi” quanto asserito dalle due sigle.

