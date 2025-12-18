Giunta regionale, nessuna chance per gli assessori di Benevento: Forgione resta in pole

Si parte il 29 dicembre. Fernando Errico convocherà per le ore 11 la seduta di insediamento del nuovo consiglio regionale, come concordato ieri mattina con il presidente Roberto Fico. Il neogovernatore e il consigliere regionale forzista, tornato tra gli scranni dell’assemblea del centro direzionale dopo quindici anni, si sono incontrati nella mattinata di ieri presso la Corte d’appello a Napoli, laddove si è proceduto alla proclamazione dei 50 consiglieri, nel mentre il presidente Fico era stato già dichiarato in carica dalla settimana scorsa. In queste ore, il successore di De Luca ha messo concretamente mano al suo esecutivo.

Gli intoppi più ostici riguardano la rappresentanza Pd e quella di “A testa alta”: ai dem è fuori discussione che spetteranno 3 posti nella Giunta oltre alla presidenza del Consiglio, ma c’è il problema di ricercare difficili equilibri interni tra correnti e correntoni, con ripercussioni pure sugli assetti del partito partenopeo.

