Furti a raffica, non si ferma l’escalation: tre colpi a Foglianise, nel mirino anche la casa del Sindaco

Tre incursioni predatorie in poco tempo, in uno stesso pomeriggio a Foglianise, con l’allarme e la paura che inevitabilmente crescono, così come in tutto il Sannio, da settimane interessato da un’escalation di episodi apparentemente senza fine.

Il primo colpo è andato a segno in un’abitazione in una zona isolata di Foglianise, dove i malviventi hanno agito nonostante la presenza in casa di marito, con moglie e figlio. Azione repentina dei banditi che hanno fatto irruzione e portato via oro e argento, per poi scappare, anche perché nel frattempo il figlio della coppia si era reso conto di quanto stava accadendo, riuscendo a mettere in fuga i ladri solo a raid ormai concluso.

