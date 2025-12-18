Comunità montana Taburno, Caporaso sfiduciato: Diglio verso la presidenza

Una mozione di sfiducia costruttiva al presidente della Comunità montana del Taburno Gennaro Caporaso e alla relativa Giunta. È quella che è stata firmata dai consiglieri comunitari rappresentanti dei Comuni di Arpaia (Stefano Diglio), Cautano (Carlo Coppolaro), Forchia (Gerardo Perna Petrone), Moiano (Giacomo Buonanno), Sant’Agata de’ Goti (Anna Buzzo), Solopaca (Pompilio Forgione) e Vitulano (Raffaele Scarinzi) e depositata ieri mattina dai già menzionati Diglio (nella foto) e Forgione nonché dal vicesindaco di Frasso Telesino Clemente Massaro.

L’iniziativa “preso atto del totale stato di immobilismo in cui versa, ormai da mesi, la Comunità Montana del Taburno, impossibilitata di fatto ad adottare qualsiasi atto inclusivo e collegiale” nonché preso atto “della mancata volontà della governance uscente di tentare un allargamento della stessa govemance e di intavolare un’azione di maggiore inclusione dei vari territori componenti l’Ente montano”.

