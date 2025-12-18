Castelvetere, in Consiglio entra Mucci: agitazione in maggioranza

L’ultimo Consiglio comunale tenutosi a Castelvetere in Val Fortore è stato utile per dare effettività alla surroga in Consiglio comunale del Consigliere dimissionario Antonio Finelli. Finelli aveva rassegnato personalmente le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale con una nota pervenuta al Comune lo scorso 05 novembre 2025. Come si evince dalla Delibera di Consiglio è stato il sindaco Gianfranco Mottola a portare la proposta di surroga in consiglio comunale con il primo dei non eletti Natale Mucci.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia