Benevento, questo attacco fa faville

Doveva essere la sua partita, contro una fetta importante di passato. Invece sarà costretto a vederla solo da lontano, in attesa di poter tornare di nuovo tra i protagonisti del Benevento. Arrivederci al 2026 per Francesco Salvemini, trascinatore della Strega a inizio stagione fino all’infortunio di Catania che ha complicato il suo campionato. Un problema alla caviglia che si è rivelato più grave del previsto e che terrà fuori il giocatore anche dalla sua partita, contro l’Audace Cerignola: con i pugliesi una sola stagione, quella dello scorso anno da 14 gol in 37 presenze, bottino che gli ha permesso di attirare la corte del Benevento, fino al matrimonio più atteso. Il suo inizio d’avventura con la Strega è stato folgorante: 8 reti in 11 gare, saltando il tabellino dei marcatori solo contro Casarano, Trapani, Latina e Catania. Proprio al “Massimino” il suo ultimo ballo in giallorosso, durato 56’ e chiuso dall’infortunio alla caviglia: da lì 7 gare ai box più un’altra, contro il Cerignola, in attesa di poter tornare a disposizione del Benevento.

