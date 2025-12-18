Benevento, Floro Flores orientato a non toccare nulla

Tre vittorie di fila il Benevento non le aveva mai fatte in questa stagione, ma certamente non bastano per soddisfare la fame della truppa giallorossa, desiderosa di allungare la striscia di successi consecutivi nella sfida di domani con il Cerignola. Impegno che cade a distanza di soli cinque giorni dal match interno con il Giugliano, ma la cosa non preoccupa la Strega che ha morale alto e gambe fresche per affrontare, e possibilmente superare, questo nuovo ostacolo, l’ultimo dell’anno solare che sta per andare in archivio. Una gara che Floro Flores intende affrontare affidandosi agli stessi uomini che domenica scorsa hanno strapazzato la squadra guidata da Eziolino Capuano. Il modulo non è in discussione, ma stavolta non sembrano essere in discussione nemmeno gli interpreti, visti i recenti riscontri del campo.

