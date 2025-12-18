Assalto al pullman del Benevento, una condanna e quattro assoluzioni

Si è chiuso con una condanna e quattro assoluzioni il processo per l’assalto al pullman del Benevento Calcio avvenuto il 6 maggio 2023, mentre la squadra rientrava dalla trasferta di Cittadella, gara che di fatto sancì la retrocessione in Serie C della formazione giallorossa. Durante il tragitto, il mezzo fu oggetto di un violento assalto da parte di ultras beneventani che viaggiavano a bordo di quattro minivan presi a noleggio per affrontare la trasferta in terra veneta: all’interno della galleria ‘Di Base’, nel territorio del comune di Castiglione dei Pepoli, in provincia di Bologna, alcuni occupanti dei minivan colpirono il pullman con spranghe di ferro e catene, sporgendosi dai finestrini e rompendo i vetri esterni del mezzo.

