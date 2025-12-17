Tre gallerie, il Comune tira dritto nel dibattito per pochi intimi

Hanno resistito in pochi tra gli scranni di palazzo Mosti. Ma, si dirà, se uno dei primi a lasciare il consiglio comunale è stato il sindaco, come sperare che i consiglieri si sobbarchino un dibattito su un argomento che non occorrerà votare?

Giusto ma, sinceramente, su una vicenda che potrà stravolgere una buona fetta di città, come la realizzazione dell’asse interquartiere Rione Libertà-Viale Mellusi, meglio noto come progetto delle tre gallerie, un minimo di sacrificio sarebbe stato lecito pretenderlo, sia da parte della maggioranza che della stessa opposizione. Il punto è stato portato all’esame della civica assise su iniziativa di buona parte dei gruppi di minoranza.

Che, tra l’altro, avevano già prodotto apposita interrogazione. Peraltro, lo ha ricordato Luigi Perifano, il comune di Benevento aveva indicato al Ministero altre due opere, non le tre gallerie. Per la precisione, lo scoprimento dell’anfiteatro romano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia