Prima tenta la fuga, poi aggredisce agenti con le forbici: arrestato 36enne

Agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un 36enne nigeriano irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale. Una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel mattino ha sottoposto a controllo l’uomo, sprovvisto di documenti, che invitato a seguire gli operatori in Questura per l’identificazione, si è prima reso protagonista di un tentativo di fuga e poi ha – una volta raggiunto – aggredito gli agenti con delle forbici, colpendo uno dei due ad una mano.

