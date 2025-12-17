Pm10, sforamenti anche in provincia: misure di contenimento a Paduli e Morcone

Non solo Benevento. Anche Morcone e Paduli hanno adottato delle misure di contenimento delle emissioni di poveri sottili.

A Paduli, il sindaco Mimmo Vessichelli ha firmato un’ordinanza – la numero 48 – che impone il divieto “per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto”, uno stop che si allarga anche alle deroghe consentite dall’articolo 182 del Decreto legislativo 152 del 2006. Ad esempio, non sarà possibile bruciare gli sfalci di potatura, e più in generale accendere fuochi per cucinare.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia