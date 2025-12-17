Incidenti, diminuiscono morti e feriti: Sannio in controtendenza in Campania

Il bilancio di vittime e feriti per incidentalità stradale per il 2024 è stato asseverato da Istat per il beneventano come in miglioramento rispetto all’anno precedente. Ad ogni modo, però, in termini di caduti e feriti il dato aggregato è rimasto inaccettabilmente alto. Nel 2024 nel Sannio si sono registrati 277 incidenti gravi (293 l’anno prima), 8 vittime (11 nel 2023), 421 feriti (438 feriti l’anno precedente). Tasso mortalità dunque in calo attestatosi al 3,1% rispetto al precedente 4,2. Ad ogni modo il parametro rappresenta coefficiente comunque su cui lavorare per ridurlo. Va detto però che la media regionale è ben più pesante ed è risultata sul piano aggregato in netto e preoccupante incremento.

