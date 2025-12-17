Il Benevento vuole il gran finale: record di punti nel girone d’andata nel mirino

L’impressione è che il Benevento abbia finalmente capito qual è il senso della propria forza e che sia riuscito a riprendersi il comando della classifica grazie soprattutto alla ventata di freschezza e di leggerezza arrivata con l’arrivo in panchina di Antonio Floro Flores.

Per la formazione giallorossa, però, non è ancora arrivato il momento di lasciarsi distrarre dal profumo dell’aria fine e inebriante del primo posto. Anzi, dovrà conservare la guardia alta e tenere basso il livello dell’euforia perché lungo la strada dissestata che porta alla promozione diretta ci sono ancora tante buche da dover scansare, a cominciare dall’ostacolo di venerdì sera, quando la Strega dovrà confrontarsi con un’Audace Cerignola che sta attraversando un ottimo momento di forma.

