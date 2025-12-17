‘Figure retoriche. Tradizioni, discipline, contesti’, la presentazione a Palazzo Paolo V

La Società Filosofica Italiana sezione di Benevento e la Società Dante Alighieri di Benevento, realtà associative interessate alla diffusione della cultura filosofica e letteraria, organizzano in collaborazione la presentazione del volume collettivo: Figure retoriche. Tradizioni, discipline, contesti, a cura di T. Agovino, M. Maselli e M. Staffieri, Ledizioni, Milano 2025.

L’evento si terrà oggi 17 dicembre, dalle 16,30, presso la Sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V.

