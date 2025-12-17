Cusano – SP 76, Crocco replica all’opposizione: “Inviate più richieste alla Provincia”

Non è tardata ad arrivare la replica del sindaco di Cusano Pietro Crocco al gruppo di minoranza consiliare Nuova Cusano. Nei giorni scorsi i consiglieri di opposizione Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, avevano presentato al primo cittadino la segnalazione numero 29 del 2025, con la quale chiedevano urgenti interventi per migliorare la sicurezza stradale della Strada Provinciale 76, nel tratto che va dall’incrocio con via dei Bersaglieri e fino all’incrocio con via S. Maria, frequentemente percorso da veicoli a velocità non compatibile con il contesto urbano, costituendo un grave pericolo per pedoni e utenti della strada.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia