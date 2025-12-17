Comunità montana del Taburno, Caporaso fa un passo indietro

Nonostante un nuovo documento a firma di sette consiglieri, con il quale si è andata a rinnovare formalmente la piena fiducia al Presidente e agli assessori Ennio Di Maio di Frasso Telesino e Caterina Ruggiero di Arpaia, il Presidente della Comunità montana del Taburno, Gennaro Caporaso, ha ritenuto “doveroso rimettere nelle mani dell’Assemblea il proprio mandato”. Tanto “con l’obiettivo di favorire l’ampliamento della maggioranza all’insieme dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Taburno”.

