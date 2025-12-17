Benevento, piace un centrocampista dell’Atalanta

L’obiettivo in casa Benevento è quello di chiudere il girone d’andata nel migliore dei modi, possibilmente con una vittoria sul campo del Cerignola, ma intanto la società inizia a guardarsi intorno in vista del mercato invernale che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 3 gennaio. La Strega non ha granché da fare, dovrà lavorare principalmente in uscita per rendere meno ipertrofica una rosa extralarge, ma qualche innesto il club di via Santa Colomba proverà comunque a regalarlo a Floro Flores.

Nessuna esigenza numerica: l’obiettivo è quello di alzare ulteriormente il tasso qualitativo della squadra con acquisti di spessore e con elementi che possano far fare il salto di qualità alla truppa giallorossa.

