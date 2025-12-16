Titolo d’inverno, Benevento padrone del suo destino

L’occasione per tornare in vetta stavolta il Benevento non se l’è lasciata sfuggire. Anzi, ha sfruttato al meglio l’assist involontario del Catania, bloccato sul pari dal Potenza, per agganciare proprio gli etnei al comando della classifica e tornare così al primo posto a distanza di otto giornate. Un percorso netto per la formazione giallorossa che mostra una crescita costante settimana dopo settimana, incassa il secondo clean sheet consecutivo, dimostra di avere varietà di soluzioni per poter andare a bersaglio e raccoglie l’ottava vittoria nelle nove partite giocate davanti al pubblico. Il ‘Vigorito’ è diventato un fortino, ancora di più rispetto alla settimana scorsa, quando la truppa allora guidata da Auteri fu capace di vincere sette gare di fila disputate nell’impianto di via Santa Colomba.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia