Stalking a ex convivente, scatta divieto di avvicinamento per un uomo di Airola

Stalking. È questa la ipotesi accusatoria in base alla quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, accogliendo istanza del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, ha disposto misura cautelare nei confronti di un uomo di Airola.

Soggetto che, un paio di giorni addietro, è stato sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex convivente quale misura cautelare. Proprio nei confronti della donna l’uomo avrebbe portato, a partire dal mese di agosto di quest’anno, comportamenti ritenuti molesti dai magistrati quale evidente “reazione” alla volontà della donna di troncare la relazione amorosa. L’uomo avrebbe simulato, in particolare, sperando di poter tornare con la donna, una personale condizione di salute grave; in altri momenti avrebbe minacciato il suicidio e comunque avrebbe tempestato la donna ed i genitori di lei di centinaia di telefonate.

