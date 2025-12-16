Ruba gasolio da un’azienda, arrestato giovane telesino

Un giovane residente in Valle Telesina è stato arrestato dai Carabinieri del NORM della Compagnia di Cerreto Sannita con l’accusa di furto di gasolio all’interno di una nota azienda della zona. L’operazione è scattata nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, rientranti in un più ampio dispositivo che mira a garantire una maggiore visibile presenza dei Carabinieri sulle strade e nei centri abitati, in particole nelle fasce orarie e nelle aree ritenute più sensibili, con particolare attenzione alla prevenzione dei furti in abitazione e in danno di attività commerciali.

