Regione, sarà Fernando Errico a presiedere la seduta d’insediamento del nuovo Consiglio

Fernando Errico non potrà sforare il giorno dell’Epifania. Entro il 6 gennaio, dovrà convocare la seduta di insediamento del nuovo consiglio regionale decretato dalle urne il 23 e 24 novembre. Spetta, infatti, al consigliere di Forza Italia riunire l’assemblea nella sua qualità di consigliere più anziano d’età.
Lo prevede l’articolo 2 del regolamento del consiglio della Regione Campania, che recita testualmente: “Il Consiglio regionale della Campania si riunisce per la prima volta dopo le elezioni regionali non oltre il ventesimo giorno dalla data della proclamazione degli eletti, su convocazione del consigliere più anziano di età”.
