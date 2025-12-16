Qualità dell’aria, sforati limiti Pm10: scattano misure di contenimento

“La salvaguardia della salute della comunità è la priorità assoluta, per questo ho firmato un’ordinanza per ingiungere alcune limitazioni finalizzate a ridurre le emissioni di Pm10, dopo che è stata superata la soglia di tollerabilità e alla luce di condizioni meteo non favorevoli al rimescolamento dell’area. Le emissioni nocive in atmosfera sono causa di malattie respiratorie e danneggiano la salute: le misure sono agevolmente tollerabili, ma chiederò intransigenza nei controlli alla Polizia municipale perché è in gioco la salute di tutti e la qualità dell’aria della nostra città. A Napoli il collega Manfredi è stato costretto a provvedimenti più rigidi che riguardano anche limitazioni per alcune autovetture, auspico nella massima collaborazione di tutti affinché non ci sia bisogno di inasprire le misure di contenimento”.

Sono le parole del sindaco di Benevento Mastella, che ha annunciato misure di contenimento dei valori di polveri sottili. Misure che consistono nel divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle; e ancora divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

