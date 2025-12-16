Mercatini al Castello di Limatola, successo per l’edizione 2025

Se il Natale è una prova di resistenza, Limatola l’ha superata anche quest’anno. Domenica 14 dicembre, ultimo giorno dei mercatini al Castello, la folla era quella delle grandi occasioni: compatta, paziente, rumorosa quanto basta. Un’umanità varia, fatta di famiglie, bambini trascinati per mano, coppie, comitive e anche qualche turista straniero, incuriosito da un appuntamento che ormai ha superato non solo i confini provinciali e regionali, ma anche quelli nazionali. Tutti diretti lassù, verso il castello, come se quelle mura potessero davvero contenere magia. E, in fondo, la magia s’è vista. Ma andiamo con ordine.

