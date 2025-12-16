L’acqua torna potabile a Campolattaro e Pontelandolfo

Anche a Campolattaro e Pontelandolfo l’acqua torna potabile. dopo un lungo periodo in cui nei Comuni è stato possibile utilizzare la risorsa idrica a soli fini igienico sanitari a causa della torbidità delle sorgenti.

La prima revoca è stata disposta dal Sindaco di Campolattaro Simone Paglia lo scorso venerdì, quando al Comune è pervenuta la nota dell’ente gestore Alto Calore Servizi S.p.a, con la quale comunicava i risultati delle analisi effettuate il 9 dicembre presso il Municipio Via Pescolombardo nel Comune di Campolattaro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia