E’ un Benevento in continua crescita

Una prestazione dominante, senza cali di tensione o rischi di deragliamento. Un martello costante, capace di accelerare anche nell’unico, raro, momento di flessione a inizio ripresa. Il Benevento in casa è un rullo compressore: 8 vittorie e 1 pareggio in 9 partite, in tasca 25 punti su 27 disponibili grazie a 25 gol fatti – il dato più alto di tutta la Serie C nel rendimento casalingo – e solo 4 subiti. Contro il Giugliano è arrivato un clean sheet importante, il primo davanti ai propri tifosi dopo 3 gare chiuse incassando gol contro Salernitana, Monopoli e Sorrento.

