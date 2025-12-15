Talia e Romano in coro: “Continuiamo così”

Vittoria, primo posto – condiviso – e un calcio bellissimo. Successo che vale tantissimo quello del “Vigorito” per il Benevento contro il Giugliano, nel segno di Pier Luigi Simonetti. Alla prima da titolare in stagione, l’ex Ancona si regala una prestazione da Oscar: doppietta con assist a referto per l’esterno giallorosso che apre le danze per la serata d’oro della Strega. Alla festa del Benevento partecipano tutti: da Tumminello, decisivo nel miglior momento degli avversari, a Manconi, chirurgico nel chiudere al meglio il contropiede dei suoi, sfruttando l’assist di Mignani. E tra le fasi di gestione del match si aprono possibilità e occasioni anche per chi sta trovando meno spazio, complici anche le prestazioni di spessore dei titolari. Come nel caso di Angelo Talia, prima alternativa a centrocampo per Floro Flores.

