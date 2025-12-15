Striscione omofobo contro il ‘Giannone’, ondata di sdegno in città

Non si placa l’onda emotiva di sdegno rispetto lo striscione dal contenuto inqualificabile apparso in via Santa Colomba sul perimetro esterno del cortile del Liceo “Rummo” con ‘messaggio’ di tono discriminatorio e offensivo verso la comunità del Liceo “Giannone”. Sull’episodio intervento dell’Istituto di piazza Risorgimento: “Tener vivo il ricordo della professoressa Rita Severino era lo scopo con cui dieci anni fa, nel 2015, nacque il Memorial che vede contrapposti sul campo di calcio gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone” e quelli del Liceo Scientifico “Gaetano Rummo”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia