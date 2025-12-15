San Marco dei Cavoti conferisce la cittadinanza onoraria al prof Luigi Orfeo

Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di San Marco dei Cavoti, si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Prof Luigi Orfeo, importante neonatologo da tempo legato al Comune fortorino.

La motivazione è “il contributo offerto alla crescita culturale, scientifica e sociale del territorio e per il valore umano e professionale espresso, in oltre 20 anni di attività, con la partecipazione al Congresso Scientifico sulle “Giornate Neonatologiche”, che si tiene annualmente in San Marco dei Cavoti”.

