San Bartolomeo in Galdo – Incidenza patologie oncologiche, protocollo d’intesa con l’Unimol

Il Comune di San Bartolomeo in Galdo sta lavorando ad un protocollo d’intesa con l’Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute “V. Tiberio”.

La Giunta, infatti, ha dato l’ok alla bozza del Protocollo da sottoscrivere.

Come si legge nella Delibera, il Comune concorre, nell’ambito delle proprie competenze, alla prevenzione sanitaria, alla promozione di corretti stili di vita e al monitoraggio dei fattori di rischio per la salute dei cittadini. Per questo ritiene che un’azione sinergica e condivisa di attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti condivisi in settori di comune interesse.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia