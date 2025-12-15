Non si arresta l’emergenza furti: doppio colpo a contrada Iannassi

Non accenna a placarsi l’emergenza predatoria nel territorio beneventano. Raffica di furti negli ultimi giorni in diversi centri sanniti. Da ultimo registrate due incursioni nel territorio di San Nicola Manfredi, in contrada Iannassi.

Raid predatori in due appartamenti ubicati in parchi condominiali. In un caso i malviventi hanno effettivamente consumato il furto riuscendo a conseguire il risultato criminale prefissatosi, asportando soldi e diversi oggetti in oro e altri preziosi. In un altro caso, invece, hanno tentato di replicare quanto già conseguito, non riuscendovi, decidendo di allontanarsi nella preoccupazione di essere stati individuati e di rischiare la cattura da parte delle forze dell’ordine.

