Le pagelle del Benevento – Simonetti show, Maita sale in cattedra

Vannucchi 6,5: Il Giugliano quando transita dalle sue parti non trova mai la porta ma calcia sempre altissimo. Perde l’attimo per un istante in uscita, sempre sicuro tra i pali disinnescando bene il flash di Njambe, unico brivido del match. Clean sheet prezioso
Pierozzi 7: Un cross geniale quello che pesca Simonetti nel cuore dell’area e stappa il match al “Vigorito”. Percorre corsie centrali, lasciando la fascia a Lamesta. E per il Giugliano diventa ingestibile (73’ Romano 6: Minuti per crescere con due occasioni roventi)
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia