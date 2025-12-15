Il Benevento continua a volare: il poker al Giugliano vale il primato [FOTO]

Nuova vittoria (la terza consecutiva), nuovo aggancio in vetta e nuove prospettive per il Benevento che asfalta anche il Giugliano (4-0 il risultato finale) e si riprende il comando della classifica, anche se in coabitazione con il Catania, fermato sul pari a Potenza. Un successo mai in discussione per la formazione di Floro Flores – il quarto nelle cinque gare giocate con il tecnico napoletano in panchina – che continua a volare e che non ha alcuna intenzione di fermarsi. Questo il messaggio recapitato al campionato con l’ultimo match casalingo del girone d’andata e dell’anno solare.

