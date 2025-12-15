Floro Flores stavolta ha solo applausi: “Impossibile chiedere di più”

Benevento show al ‘Vigorito’. Dopo il pokerissimo alla Salernitana, i giallorossi di Floro Flores rifila un poker al Giugliano, conquista così la terza vittoria consecutiva (l’ottava in nove partite giocate al ‘Vigorito’) e si riprende il comando della classifica, anche se in coabitazione con il Catania, fermato sul pari sul campo del Potenza. L’aggancio in vetta, ma soprattutto l’ennesima prova convincente sono motivi di soddisfazione per il tecnico giallorosso che si è mostrato particolarmente soddisfatto dopo il match: “Avevamo una gara difficile, non abbiamo pensato al Catania – ha dichiarato Floro Flores in conferenza stampa –. Il campionato è lungo, non si decide ora, ci sono ancora tanti ostacoli da superare. Per quanto riguarda il match, speravo che il Giugliano venisse a prenderci alti, di fronte ha trovato una squadra che mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista. Inizio a vedere quello che voglio, vado a casa contento”. Perché il Benevento inizia a essere a sua immagine e somiglianza.

