Congresso Pd, nella commissione di garanzia c’è anche Antonella Pepe

Per il Partito democratico, si avvia la settimana della verità. Oggi pomeriggio, la commissione di garanzia avvierà ufficialmente le operazioni che porteranno al congresso provinciale, ma per poter azzardare qualche pronostico sulla dirigenza che piloterà i dem sanniti per i prossimi quattro anni occorrerà attendere venerdì, ultimo giorno per poter proporre candidati alla segreteria. In campo ci sarà ancora Giovanni Cacciano, perché è acclarato che il Pd sannita ha fallito l’appuntamento delle regionali, ma è altrettanto vero che la sconfitta non può essere assolutamente caricata esclusivamente sulle sue spalle.

