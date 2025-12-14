Un memorial come terreno di scontro: striscione offensivo contro studenti del ‘Giannone’

Un episodio grave, opera a quanto pare di alcuni allievi del Liceo Scientifico ‘Rummo’: in via Santa Colomba è stato posizionato uno sctriscione con la scritta ‘Liceo Giannone: omosessuali e prostituzione’.

Un gesto incivile, partorito – secondo quanto ricostruito dai più – contro la comunità del Liceo Classico ‘Giannone’, e nello specifico in occasione di un evento benefico dedicato a una compianta docente, celebrata con un evento di carattere sportivo, culturale e formativo all’insegna dell’inclusione e dei valori del progresso civile e culturale. Un memorial che nel tempo ha unito in un afflato positivo proprio le due comunità del Liceo ‘Giannone’ e del Liceo ‘Rummo’.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia