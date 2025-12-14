Raid in casa di una donna a Cautano: portata via anche la fede del compianto marito

Uno scenario preoccupante.

Ancora una volta in provincia è escalation di furti in casa. Tra i diversi casi, l’incursione di ignoti in una villa di campagna, a ridosso di un’area boschiva, a Cautano.

I ladri monitoravano l’abitazione, e una volta uscita la proprietaria sono entrati in azione.

La donna è uscita a bordo della sua auto per recarsi ad una funzione religiosa, lasciando aperto il cancello per potere poi rincasare più facilmente; vive da sola, dopo la dipartita del marito, mentre le due figlie vivono una in un paese vicino, l’altra fuori regione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia