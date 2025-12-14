Maurizio De Giovanni fa tappa ad Amorosi: “La letteratura popolare per confrontarsi con la realtà”

Accoglienza calorosa ad Amorosi per Maurizio De Giovanni. Il celebre scrittore partenopeo ha presentato all’auditorium comunale di Amorosi la sua ultima opera: L’Orologiaio di Brest edito da Feltrinelli. Un giallo incentrato sul tempo che intreccia due piani temporali: il presente e il passato, ambientato negli anni della lotta armata e del terrorismo politico. I protagonisti si muovono sulle lancette del tempo affrontando i grandi temi della memoria, la colpa e la giustizia.

L’evento è stato patrocinato dalla Provincia di Benevento e dal Comune di Amorosi con il contributo dell’Iis Telesi@, la Biblioteca Carmen Romano in collaborazione con il dottor Vincenzo Carrino da sempre impegnato nel sociale e la libreria Controvento.

