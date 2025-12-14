Il Benevento a caccia di un altro successo: Floro Flores lancia Simonetti

Dare continuità dopo il successo pesantissimo in trasferta e chiudere l’anno al “Vigorito” nel migliore dei modi. Altro ostacolo da acque pericolose di classifica per il Benevento che cerca un nuovo colpo contro il Giugliano. Secondo incrocio in stagione contro la squadra di Capuano per i giallorossi: il primo, in coppa, ha confezionato l’eliminazione della Strega e collocato un peso ingente sulla situazione di Auteri in panchina, complice un ko che ha lasciato il segno in casa Benevento. Scenari completamente diversi invece in campionato che vedranno in scena il miglior attacco e la seconda miglior difesa del girone C contro una squadra reduce da 4 sconfitte consecutive. L’ultimo, contro il Team Altamura, ha lasciato il segno sull’umore dello spogliatoio gialloblù che cerca una scossa contro una squadra ‘faraonica’. L’ha definita così la Strega alla vigilia Ezio Capuano, anche in virtù delle differenze tra le due squadre non solo in termini di classifica.

