Export, il Sannio tiene nonostante i dazi

Il sistema imprenditoriale sannita tiene sul fronte dell’export.

Lo attesta un report della Cgia di Mestre, che fotografa una performance generale in crescita, nonostante i dazi Usa.

Nei territori campani, con la sola eccezione del salernitano, il discorso non cambia: l’export, valore merci verso l’estero, è in crescita nei nove primi mesi del 2025 sul piano generale.

La Cgia ha lavorato a due elaborazioni statistiche, quella sull’export complessivo delle circoscrizioni provinciali italiane nella sua totalità, e quello dell’export verso gli Usa.

