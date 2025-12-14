Escalation di furti a Paduli: cinque colpi in un giorno

449

Dopo l’escalation a Pago Veiano e i conseguenti accordi per il controllo di vicinato siglati dal Comune in Prefettura il 27 novembre scorso, un nuovo sos sul problema furti arriva da Paduli. Diversi episodi registrati sul territorio hanno destato allarme nella comunità, fino al caso limite di venerdì quando, come denunciato dal sindaco Mimmo Vessichelli, si sono contati ben cinque colpi. Il primo cittadino ha invocato una intensificazione dei controlli, per poi additare la stessa strada percorsa da Pago.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

articolo precedenteAggredì vicesindaco, torna in libertà
prossimo articoloRaid in casa di una donna a Cautano: portata via anche la fede del compianto marito

articoli collegatidagli autori