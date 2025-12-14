Escalation di furti a Paduli: cinque colpi in un giorno

Dopo l’escalation a Pago Veiano e i conseguenti accordi per il controllo di vicinato siglati dal Comune in Prefettura il 27 novembre scorso, un nuovo sos sul problema furti arriva da Paduli. Diversi episodi registrati sul territorio hanno destato allarme nella comunità, fino al caso limite di venerdì quando, come denunciato dal sindaco Mimmo Vessichelli, si sono contati ben cinque colpi. Il primo cittadino ha invocato una intensificazione dei controlli, per poi additare la stessa strada percorsa da Pago.

