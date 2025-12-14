Aggredì vicesindaco, torna in libertà

Lascia il regime degli arresti domiciliari. Questa la decisione venuta per un uomo di Rotondi, difeso dall’avvocato Stefano Melisi, che è gravato dall’accusa, per la precisione di lesioni personali, avendo aggredito il vicesindaco di Rotondi Bartolomeo Esposito.

In tal senso ha disposto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, dottore Antonio Sicuranza, accogliendo l’istanza verso una misura meno afflittiva venuta dal legale difensore. Revocata, quindi, la misura che era stata disposta con ordinanza dello scorso 1 ottobre.

