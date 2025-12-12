Violenza domestica, siglato il protocollo d’intesa

Nel pomeriggio di mercoledì l’aula consiliare del Comune di Sant’Agata de’ Goti ha fatto da location alla firma di un protocollo d’intesa tra la Questura di Benevento, le Acli provinciali di Benevento APS e il CIPM Campania. Tanto per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza domestica e allo stalking. L’accordo si inserisce nel Protocollo Zeus, programma attivo a livello nazionale che interviene nelle prime fasi di comportamenti che potrebbero sfociare in episodi di violenza.

