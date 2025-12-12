Sant’Agata de’ Goti – Ancora cinghiali nei pressi del centro urbano

Cinghiali praticamente a ridosso del centro urbano di Sant’Agata de’ Goti. Un paio di notti addietro il corposo avvistamento ad opera di un automobilista che, di rientro verso il territorio cittadino con provenienza Moiano, si è ritrovato una folta carovana di ungulati a zonzo lungo la carreggiata. Non certo un elemento di novità per il territorio: l’unica differenza rispetto a quanto ad oggi è avvenuto – o, meglio, noto – è che gli avvistamenti, per così dire, si sono sempre avuti in zone rurali come quelle di Palmentata e di Santa Maria Scozzese. In questo caso, invece, gli animali si sono praticamente spinti ad una manciata di metri dall’ingresso della zona nevralgica del paese.

