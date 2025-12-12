San Giorgio del Sannio – Liceo, per gli studenti il campo dei monaci

E’ in programma domani, 13 dicembre, l’Open day dell’Istituto scolastico superiore ‘Alberti-Virgilio’ a San Giorgio del Sannio, dalle 15 alle 18 nei plessi di via Bocchini e via San Francesco. Un appuntamento che si ripeterà sabato 17 gennaio.

Incontrare docenti e studenti, visitare gli spazi scolastici, ricevere informazioni sui percorsi di studio; la finalità della giornata è aprire le porte a potenziali nuovi iscritti e famiglie per fare luce sull’offerta formativa del Liceo Classico (curvatura giuridica) e del Liceo Scientifico, come anche dell’indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo. Il sindaco Giuseppe Ricci e l’assessora all’Istruzione Giovanna Annese hanno sottolineato “l’impegno dell’amministrazione comunale a rafforzare le scuole del territorio, affinché gli studenti possano costruire il proprio percorso formativo, poter crescere e studiare nel proprio territorio, con opportunità educative di qualità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia